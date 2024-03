> Name: Michael Mainx

> Alter: 54

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen (mit Unterbrechungen wegen Studium und Job in Frankfurt und Seligenstadt)

> Beruf: Toningenieur und Musikproduzent

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen, TC GW Buchen, Kolping Buchen, Förderverein Wimpina Grundschule, Verein der Freunde des Burghardt-Gymnasiums, FG Narrhalla Buchen, FC Viktoria Hettingen (Freizeitsport)

> Das mag ich besonders an Buchen: Die kurzen Wege, die Buchemer Faschenacht (vor allem, was die Kolping jedes Jahr auf die Beine stellt), die vielseitige Gastronomie mit ihren sympathischen Gastwirten und die"Handball-Familie" des TSV Buchen. Toll ist auch, dass viele Freunde (nach Aufenthalten in der Ferne) wieder mit ihren Familien zurückgekehrt sind und sich so eine tolle Gemeinschaft ergibt. Noch eine Sache, die außergewöhnlich ist: Buchen hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl die größte Dichte an professionellen Ton-, Licht- und Veranstaltungstechnikern in der Bundesrepublik!

> Das fehlt in Buchen: Ausgehmöglichkeiten für die Jugend. Gute Anbindung an das Schienennetz der Bahn.

> Mein Lieblingsplatz: Da ich viel unterwegs bin, natürlich zuhause bei der Familie, bevorzugt im Freien beim Grillen auf der Terrasse. Auf dem E-Bike durchs Morretal und über den Arnberg. Sonst eigentlich keinen bestimmten Platz, aber immer klasse: mit guten Freunden in schöner Runde zuhause oder irgendwo bei schöner Gelegenheit in "unserm Städtle".