> Name: Meryem Reichardt

> Alter: 40

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Verkäuferin

> Mitglied in diesen Vereinen: Ich selbst bin kein Mitglied in Vereinen, aber meine beiden Kinder sind Mitglieder der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule und des TSV Buchen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Ich muss ganz ehrlich gestehen: "Mögen" ist da untertrieben – ich liebe Buchen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und hatte nie den Wunsch, hier wegzuziehen. Buchen ist meine Heimat, und diese Heimatliebe gebe ich an meine Kinder weiter.

> Das fehlt in Buchen: Viel fehlt uns tatsächlich nicht in Buchen. Doch gegen ein Café in der Marktstraße mit tollen Sitzmöglichkeiten und einem angenehmen Ambiente hätten, glaube ich, viele Buchener nichts.

> Mein Lieblingsplatz: Einen bestimmten Lieblingsplatz habe ich nicht, aber der Hollersee im Wandel der Jahreszeiten ist schon etwas Besonderes. Ansonsten genieße ich Spaziergänge am Wochenende oder das Einkaufen in der Stadt.