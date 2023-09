> Name: Merswind Arnstein

> Alter: 9

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Schülerin der Wimpina-Grundschule Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen, Golfclub Glashofen-Neusaß

> Das mag ich besonders an Buchen: Ich mag an Buchen besonders das Waldschwimmbad, die "Alla Hopp"-Anlage und die Eisdiele von Meluccia Damigella.

> Das fehlt in Buchen: Es wäre schön, wenn es in Buchen auf dem Musterplatz große Bäume gäbe, in der Stadt mehr Geschäfte mit Sachen für Kinder zum Kaufen und wenn bei Veranstaltungen auch mehr Kinder dabei wären.

> Mein Lieblingsplatz: Mein Lieblingsplatz ist das Waldschwimmbad.