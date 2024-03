> Name: Mathias Wegner

> Alter: 36

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: schon immer Buchen

> Beruf: Teamleiter bei Scheuermann + Heilig

> Mitglied in diesen Vereinen: Freiwillige Feuerwehr Buchen, Kolpingfamilie Buchen, Verband Wohneigentum Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Den persönlichen Umgang miteinander, weil jeder jeden kennt.

> Das fehlt in Buchen: Ein intelligentes Energiesparmanagementsystem am BGB, damit nicht regelmäßig nachts oder in den Ferien das Licht in einzelnen Klassenzimmern brennt.

> Mein Lieblingsplatz: an Faschnacht auf den Straßen und in den Wirtschaften, im Sommer zuhause im Garten und auf dem Kartoffelacker vom "Hof Beuchert"