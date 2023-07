> Name: Mary Schäfer

> Alter: 76

> Heimatort: Philadelphia (USA)

> Wohnort: Hettingen (seit 1986)

> Beruf: Rentnerin (zuvor Übersetzerin)

> Mitglied in diesen Vereinen: Frauenkontaktgruppe Buchen e.V., Sport nach Krebs (Vorsitzende)

> Das mag ich besonders an Buchen: Hier hat man alles, was man braucht, darunter einen sehr guten Bioladen, Buchhandlung Volk, Mathes Bekleidung, Badisches Landesbühne siebenmal im Jahr, Drogeriemarkt, gute Gastronomie, verschiedene Supermarkt-Ketten, usw. Aber auch absolut nette Leute und sehr gute Ärzte und Ärztinnen. Besonders in Hettingen, wo ich wohne, da gibt es die besten Nachbarn. Und viel Natur um uns!

> Das fehlt in Buchen: Da fällt mir gar nichts ein!

> Mein Lieblingsplatz: Auf dem Weg von Buchen nach Rinschheim, Richtung Wasserhäusle, ist eine sehr große Wiese, auf der ein einzelner großer Baum steht. Dieser Blick ist zu jeder Jahreszeit eine Augenweide!