> Name: Marion Hoffmann

> Alter: 51

> Heimatort: Elztal-Neckarburken

> Wohnort: Elztal-Dallau (seit 2003)

> Beruf: Leiterin der regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen, gelernte Kindergartenfachwirtin und Fachfrau zur Zahngesundheitsförderung

> Mitglied in diesen Vereinen: Psychosoziale Notfallversorgung Neckar-Odenwald-Kreis

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Kinder, Schüler und Schülerinnen und die dazugehörigen Erzieherinnen und Lehrkräfte, mit denen ich hier zusammenarbeite. Außerdem schätze ich die große Vielfalt an Bildungsformen. Generell mag ich die offenen und freundlichen Menschen in Buchen: Ich wurde sehr schnell "integriert". Froh bin ich auch über die kompetenten ortsansässigen Fachärzte und die gute medizinische Versorgung im Krankenhaus. Außerdem finde ich es sehr praktisch, dass ich so vielfältige Einkaufsmöglichkeiten vor Ort habe.

> Das fehlt in Buchen: Mir persönlich fehlt nichts.

> Mein Lieblingsplatz: Wartturm und Hollersee