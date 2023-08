> Name: Manuela Baumbusch

> Alter: 60

> Heimatort: Mannheim

> Wohnort: Waldhausen

> Beruf: Friseurmeisterin

> Mitglied in diesen Vereinen: Verein für deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Bödigheim

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Beschaulichkeit und Ruhe einer Kleinstadt, die jedoch in den saisonalen Aktivitäten und Veranstaltungen mit fast jeder Großstadt mithalten kann. Als gebürtige Mannheimerin bin ich hier vor vielen Jahren – in jeder Hinsicht – angekommen.

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt nichts!

> Mein Lieblingsplatz: überall dort, wo ich meine Schäferhündin Greta dabei haben kann, vorzugsweise beim Hundesportverein in Bödigheim, aber auch in den umliegenden Wäldern und überall da, wo nette Menschen sind