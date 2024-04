> Name: Lukas Schäfer

> Alter: 33

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: In Buchen aufgewachsen und nach Studium und Berufseinstieg gerne zurückgekehrt

> Beruf: Biologe in der Naturschutzverwaltung

> Mitglied in diesen Vereinen: Junge Union Buchen, Stadtkapelle Buchen, Kolpingsfamilie Buchen, Zwibbelklub 2.0 und ein paar weitere ...

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine liebenswerte Kleinstadt, wo es (fast) alles gibt, was man für ein gutes Leben braucht. Besonders wichtig sind mir die vielfältigen kulturellen Möglichkeiten und das rege Vereinsleben. Es ist immer wieder erstaunlich, was wir in Buchen alles gemeinsam auf die Beine stellen können.

> Das fehlt in Buchen: Ein lang gehegter Wunsch wäre eine direkte S-Bahnanbindung! Es fehlt außerdem an Begegnungsorten für junge Menschen. Da gibt es einerseits keinen zentralen Treffpunkt für Jugendliche (ein Jugendhaus o. ä.), aber auch zu wenig Szenegastronomie für junge Erwachsene. All das würde helfen, dass wir die Weltoffenheit nicht nur zur Faschenacht leben!

> Mein Lieblingsplatz: Unter Menschen und auf der Bühne, egal ob an Faschenacht, beim Chorkonzert oder beim Vorsommerfest im Museumshof.