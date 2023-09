> Name: Klaus Holderbach

> Alter: 69

> Heimatort: Götzingen

> Wohnort: Hettingen

> Beruf: Pensionär/Bankbetriebswirt, ehemals Vorstand Volksbank Franken

> Mitglied in diesen Vereinen: FC Viktoria Hettingen, TC GW Buchen, TSV Fortuna Götzingen, Freie Wähler und mehrere weitere Vereine in Buchen und Hettingen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Vielfalt möglicher Aktivitäten in Vereinen und Organisationen in der Kernstadt und den Ortschaften, gute Infrastruktur in vielen Bereichen, schöne Landschaft/hohe Wohnqualität insbesondere für Familien. Die relativ niedrige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt (starker Rückgang in den letzten Jahren) ist eine gute Voraussetzung, künftigen Herausforderungen und Entwicklungen gerecht zu werden.

> Das fehlt in Buchen: Fehlende Arbeitskräfte in vielen Berufszweigen, dieser Engpass wird sich durch die demographische Entwicklung noch verschärfen. Bürgerenergieprojekte sollten weiter forciert werden, die Wertschöpfung hieraus sollte möglichst in der Region bleiben, konkrete Projekte sind durch die Stadt bzw. Stadtwerke bereits in Planung. Intensivere Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen könnte die regionale Entwicklung stärken. Der Kompromiss über die weitere Zusammenarbeit im IGO war ein positives Zeichen

> Mein Lieblingsplatz: Terrasse unseres Wohnhauses in Hettingen – ein Platz der Entspannung in der Natur