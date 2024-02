> Name: King Charles and Queen Consort Camilla

> Heimatort: London

> Faschenachtswohnsitz: Buchen

> Beruf: hauptberuflicher Schnorrer aus Leidenschaft

> Mitglied in diesen Vereinen: Commonwealth und 11.111 Schirmherrschaften

> Das mag ich besonders an Buchen: Das Verkehrsamt mit der wunderbaren Auswahl an Souvenirs (Bottles of Beer und Socken).

> Das fehlt in Buchen: Eine ordentliche Brücke über die Morre an der "Alla hopp"-Anlage. Wünschenswert wäre eine Brücke mit etwas mehr Technik, vielleicht zum Hochklappen wie unsere Tower Bridge in London. Zumindest so, dass das Wasser nicht mehr außenrum läuft, denn wir haben festgestellt, dass hier gar keine Schiffe kommen die außenrum fahren könnten. Ein Madame-Tussauds- Wachsfigurenkabinett mit Café im altehrwürdigen "Riesen" in de Marktstrooß.

> Mein Lieblingsplatz: Die Comfy Couch im Hotel "Prinz Charles".