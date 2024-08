> Name: Karl-Heinz Wörner ("de Blinky")

> Alter: 56

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf:Elektroinstallateurmeister, Einzelhändler, exkommunizierter Zeremonienmeister

> Mitglied in diesen Vereinen: Aktivgemeinschaft, Feuerwehr Buchen-Stadt, Odenwaldklub, FG "Narrhalla" (passiv seit 2002), früher: Aquarienverein, KSJ-Buchen, Elektroinnung NOK

> Das mag ich besonders an Buchen: Unsere Faschenacht. Die Altstadt in der Kernstadt mit ihren noch vorhandenen alten historischen Gebäuden. Durch die Altstadt verlief mein Gang zum Kindergarten St. Josef und auch danach zur Grundschule – dem heutigen neuen Rathaus.

> Das fehlt in Buchen: Das Gerberviertel – früher fester Bestandteil jeder Stadtführung heute ist davon praktisch nichts mehr vorhanden (ja ok, es war schon ein recht eigentümlicher Mix aus verschiedenen, kleinen, zusammengeschusterten, betagten Häusern). Stadtbildprägende Neubauten anstatt profitorientierter weißer Stadtarthäuserblöcke. Eine bessere Lieddurchmischung beim Glockenspiel: Einige Musikstücke wiederholen sich sehr oft, manche erklingen dafür recht selten. Das "alte Point", der gemütliche Treff für Jung und Alt. Die Eisenbahn beim Keil im Weihnachts-Schaufenster. Parkplätze in Altstadtnähe, es sind leider effektiv immer zu wenig.

> Mein Lieblingsplatz: Die Altstadt- Sehr oft gehe ich abends dort spazieren.Der "Trimm dich"-Pfad, der ja auf kurzem Weg erreichbar ist. Das Bezirksmuseum Buchen, wo ich immer wieder etwas "neues" aus meiner Familiengeschichte entdecke.