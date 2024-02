> Name: Karin Fleischer

> Alter: 53

> Heimatort: Mudau

> Wohnort: Mudau-Langenelz

> Beruf: Vorständin bei der Volksbank Franken eG

> Mitglied in diesen Vereinen: aktiv in den Stiftungen "Deutschland im Plus" (finanzielle Bildung für Jugendliche/Überschuldungsprävention) sowie Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung (u. a. Mint expirius, Smart-Pfad Odenwald, Schülerforschungszentrum sowie Klima. Kunst.Kultur), daneben Mitglied in verschiedenen Vereinen in Buchen und Mudau

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Menschen in Buchen, die schöne Natur, die ich gerne mit dem E-Bike oder per Nordic Walking im Lauf der Jahreszeiten erkunde, die Eberstadter Tropfsteinhöhle, die Vielfalt an schulischen und kulturellen Angeboten, die Buchener Faschenacht, die vielen Veranstaltungen, Angebote (z. B. Wochenmarkt, Mehrgenerationenhaus ...) und Märkte im Jahresverlauf sowie die gute Vereinslandschaft, denn Vereine sind unverzichtbar für den Erhalt des sozialen Miteinanders.

> Das fehlt in Buchen: Ich vermisse in Buchen nichts, denn Buchen hat als Kleinstadt seinen ganz eigenen Charme mit vielfältigen Angeboten. Jedoch wäre eine belebtere Fußgängerzone mit schönen kleinen Geschäften wünschenswert.

> Mein Lieblingsplatz: Die "Alla-hopp!"-Anlage in der Mittagspause – ein Erholungsort mitten in der Stadt.