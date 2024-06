> Name: Jonas Hönig

> Alter: 31

> Heimatort: Unterneudorf

> Wohnort: Unterneudorf (seit Geburt)

> Beruf: Ingenieur

> Mitglied in diesen Vereinen: Freiwillige Feuerwehr Unterneudorf, Mitglied des Ortschaftsrats Unterneudorf

> Das mag ich besonders an Buchen: Die geografische Lage von Buchen gefällt mir sehr gut. Die Stadt mit ihren Stadtteilen mitten im Odenwald. Besonders in Unterneudorf ist die Ruhe und die Nähe zur Natur, neben der schnellen Erreichbarkeit nach Buchen, sehr schön. Darüber hinaus finde ich das Angebot von Einkaufsmöglichkeiten und die Gesundheitsversorgung in Buchen sehr gut. Besonders die Gesundheitsversorgung sollte auch in Zukunft genau so sichergestellt bleiben.

> Das fehlt in Buchen: Die hundertprozentige Abdeckung des Handynetzes ist noch nicht erreicht. Besonders im Zeitalter der Digitalisierung halte ich es für wichtig, einen flächendeckenden Mobilfunkempfang in allen Stadtteilen sicherzustellen. Hier entsteht ein deutlicher Nachteil, weil es in Unterneudorf kein flächendeckendes Handynetz gibt.

> Mein Lieblingsplatz: Auf einem der höchstgelegenen Punkten in Unterneudorf, von wo sich ein Blick mit verschiedenen Facetten in die Ferne bietet.