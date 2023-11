> Name: Jörg Rathmann

> Alter: 47

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Hainstadt

> Beruf: Gesundheits- und Krankenpfleger

> Mitglied in diesen Vereinen: FG "Heeschter Berkediebe", Heimatverein Hainstadt, Kirchenchor Hainstadt, Theatergruppe "Reihe 14", Präsidium Narrenring Main-Neckar

> Das mag ich besonders an Buchen: Dass man sich noch "kennt" und die Anonymität nicht so groß ist. Das gute Miteinander der Vereine in Hainstadt und das schulische Angebot im Stadtgebiet.

> Das fehlt in Buchen: Eine gute Grundversorgung in allen medizinischen Bereichen am Standort Krankenhaus Buchen rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Außerdem fehlen Facharztpraxen.

> Mein Lieblingsplatz: Sankt-Anna-Kapelle Hainstadt und unser Garten zuhause.