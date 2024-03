> Name: Ingrid Fischer

> Alter: 61

> Heimatort: Geboren bin ich in Ulm, aber meine Eltern sind dann recht schnell in den Buchener Ortsteil Götzingen gezogen.

> Wohnort: Von 1997 bis 2020 habe ich in Buchen gewohnt, seit gut drei Jahren lebe ich jetzt wieder in Götzingen.

> Beruf: Ausgebildete Diätassistentin und AOK-Ernährungsberaterin.

> Mitglied in diesen Vereinen: Odenwaldklub, Gesundheits- und Rehabilitationssportverein Vivio, TSV 1863 Buchen, Steinzeittrommler und Schützengesellschaft Buchen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Als gebürtiger Schwabe bin ich in Buchen sehr gut aufgenommen worden. Die Mentalität der Buchener ist toll. Das Vereinsleben ist hier sehr lebendig. Ich bin selbst Mitglied in vielen Vereinen und fühle mich dort sehr wohl. Rund um Buchen und die Ortsteile gefällt mir die Naturlandschaft in allen vier Jahreszeiten sehr gut.

> Das fehlt in Buchen: der Ärztliche Notfalldienst.

> Mein Lieblingsplatz: Das ganze Jahr über in der Sporthalle von Vivio und in den wärmeren Jahreszeiten die Wanderwege rund um Götzingen.