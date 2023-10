> Name: Horst Berger

> Alter: 51

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Buchen (seit 1999)

> Beruf: Kirchenmusiker in der katholischen Kirchengemeinde Buchen und Singpausenleiter

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein Kirchenmusik und Stadtkapelle, kirchlicher Bauverein, Kolpingsfamilie Buchen, TSV Buchen, SpVgg Hainstadt, J.M.-Kraus Gesellschaft, im Vorstand des Kreisverbandes von Bündnis90/Die Grünen, Alpenverein, Naturfreunde, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)

> Das mag ich besonders an Buchen: In alle Richtungen sind größere Städte, die grob eine Autostunde entfernt sind. Wir haben hier eine tolle Mischung aus Provinz und Mittelzentrum. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass es zahlreiche aktive Menschen in florierenden Vereinen gibt. Diese sind meist bereit, in vielen Ebenen zu kooperieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Das macht Buchen so lebenswert.

> Das fehlt in Buchen: Es gibt viele Projekte, bei denen mit einer erfreulichen Energie Vorteilhaftes für Buchen angepackt und umgesetzt wurde: Waldschwimmbad, Stadthalle, Alla Hopp, Singpause, Kindergärten mit unterschiedlichem Profil. Diese entschiedene Energie vermisse ich bei den Themen Wärme- und Verkehrswende. Ich träume von einem weitgehend autofreien Schulzentrum (Campus) und einer Investition in ein erstes Nahwärmenetz in der Innenstadt. Wie cool wäre das für z. B. die Besitzer von schlecht zu dämmenden Fachwerkhäusern.

> Mein Lieblingsplatz: übervolle Kneipen in Faschenachtsnächten. Dort ist für mich Volksfest im besten Sinn. So viele Generationen sind unterwegs, mischen sich, man begegnet sich und hin und wieder blödelt man mit seither Unbekannten oder unterhält sich über Gott und die Welt. Und sonst übers Jahr: den Kopf frei bekommen auf einer Anhöhe. Dort die Aussicht, Sternenhimmel, Sonnenuntergänge, aber auch kräftigen Wind, klirrende Kälte oder erfrischenden Regen genießen.