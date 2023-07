> Name: Hannelore Müller

> Alter: 71

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Hettingen (seit 1991)

> Beruf: Rentnerin (zuvor Medizinisch-technische Assistentin)

> Mitglied in diesen Vereinen: Schützengesellschaft 1822 Buchen, TC GW 50 Buchen, Schützenverein Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist für mich vor allem Heimat. Auch im Bildungsbereich (Schulen, Kindergärten usw.) ist die Stadt bestens versorgt. Sportliche Aktivitäten bzw. Angebote unserer Vereine sind vielfältig. Ebenso steht für die Senioren und pflegebedürftigen Menschen ein großes Angebot zur Verfügung.

> Das fehlt in Buchen: Im "Städtle" selbst fehlen einige kleine Geschäfte; momentan gibt es leider viele Baulücken. Dies kann nach Fertigstellung der neuen Gebäude vielleicht besser werden. Es fehlen auch noch einige Ärzte. Man kann in Buchen gut einkaufen, jedoch liegen die Einkaufszentren außerhalb der Innenstadt. Verkehrsverbindungen sind zum Teil nicht so günstig.

> Mein Lieblingsplatz: Die Ruhe am Hollersee genießen. Ebenfalls ein Favorit: Spaziergänge durch Buchens Wälder.