> Name: Gerhard Schüler

> Alter: 63

> Heimatort: Offenbach am Main

> Wohnort: Oberneudorf(seit 1992)

> Beruf: Bankkaufmann

> Mitglied in diesen Vereinen: Ortschaftsrat, Heimatverein Oberneudorf (Kassier), TSV Hollerbach

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine naturnahe Stadt mit überschaubarer Größe, in der es sich sehr gut leben lässt. Hier leben viele nette Menschen, und hier bei uns in Oberneudorf werden sogar Personen mit "hessischem Migrationshintergrund" freundlich aufgenommen.

> Das fehlt in Buchen: Für den täglichen Bedarf ist in Buchen alles vorhanden. der fortschreitende Abbau der ärztlichen Versorgung (Fachärztemangel) sollte allerdings dringend gestoppt werden.

> Mein Lieblingsplatz: unser Garten und unsere Terrasse und der Wald rund um Oberneudorf