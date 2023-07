> Name: Gabriele Hummel

> Alter: 74

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: seit 1979 – nach zwölfjähriger berufsbedingter Abwesenheit – wieder in Buchen

> Beruf: Lehrerin, Hausfrau

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein JMK-Musikschule, Förderverein Frauenhaus NOK, Salonorchester Buchen, Trachtengruppe Buchen, FG "Narrhalla", Bleckerclub, Katholischer Frauenbund, CDU-Frauenunion

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Überschaubarkeit unserer Kleinstadt. Das kulturelle Angebot. Das Miteinander bei vielen Veranstaltungen im Jahresablauf. Den eigenen närrischen Humor an unserer Fastnacht. Die spannende jahrhundertealte Geschichte unserer Stadt und ihrer Bewohner. Gastronomie, Handel und Handwerk in Vielfalt.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich lebt es sich gut hier. Da ich viel zu Fuß unterwegs bin, fehlen mir mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt oder an den Rundwegen um Buchen, beispielsweise am Galgenberg.

> Mein Lieblingsplatz: An der Morre im Mühltal. Rundwege in der Bulau. Blick vom Galgenberg auf das "Städtle" und die Umgebung. Die Kreuzkapelle mit dem kleinen Park und Denkmal. Mein ruhiger stadtnaher Garten mit Blick auf Stadtturm und Stadtkirche.