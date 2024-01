> Name: Fritz Kreuzer

> Alter: 70

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Hettingen (schon immer)

> Beruf: Pensionär

> Mitglied in diesen Vereinen: FG "Hettemer Fregger" (Ehrenpräsident und Mitglied im "Club der Ehrwürdigen Alten Äschesäck"), FC Viktoria Hettingen (langjähriger Fußball- und Tischtennisspieler), Heimatverein Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Man kennt sich, schätzt sich, und der Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung und ganz besonders innerhalb der Vereine in der Gesamtstadt Buchen ist groß. Was ich noch mag: die ländliche Umgebung, die Ruhe und dadurch den super guten Erholungswert.

> Das fehlt in Buchen: besserer öffentlicher Nahverkehr (es muss keine U- Bahn sein!); ein Kaffee in der Fußgängerzone; kleine Einzelhandelsgeschäfte (wie z. B. ein Wäschegeschäft)

> Mein Lieblingsplatz: der Hettemer Flur wie z. B. Hasenwald und Daunsee und auf unserer Terrasse