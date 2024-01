> Name: Friedbert Röckel

> Alter: 60

> Heimatort: Hollerbach

> Wohnort: Hollerbach, seit meiner ersten Minute

> Beruf: Hausmeister

> Mitglied in diesen Vereinen: Feuerwehr (stellvertretender Abteilungskommandant), Kolpingfamilie, TSV-Hollerbach, Verein der Interessen Hollerbachs (Vorsitzender), Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf (Vorsitzender), Ortschaftsrat Hollerbach, Heimatverein Oberneudorf

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Menschen, denen ich bei der Arbeit begegne, die Offenheit, ich bin beeindruckt von dem sehr großen ehrenamtlichen und sozialen Engagement im ganzen Stadtgebiet. Man spürt, wie die Menschen für ihre Sache brennen.

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt eigentlich nichts. Da ich kein Kino- oder Café-Gänger bin fehlt mir das auch nicht, aber eine Gastronomie mit Außenbewirtung würde die Fußgängerzone aufwerten. Damit die Innenstadt belebt wird, muss jeder einzelne sein Einkaufs- und Freizeitverhalten hinterfragen. Trotz guter Abdeckung fehlt der ein oder andere Facharzt.

> Mein Lieblingsplatz: Von den Feldern und Wäldern rund um Hollerbach abgesehen, auf unserem Balkon mit Blick ins Obertal, hinüber in den Mischwald, ein kühles Glas Weißwein in der einen und in der anderen Hand ein gutes Buch.