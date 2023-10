> Name: Eva-Maria Strein

> Alter: 71

> Heimatort: Schefflenz

> Wohnort: Buchen (seit 1987)

> Beruf: früher Industriekauffrau

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV, Frauenbund, Eine Welt, Lebenshilfe, Nabu und Biotopschutzbund, verschiedene Fördervereine

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Menschen! Vor über 30 Jahren zugezogen, wurde ich über die Kontakte in Kindergarten, Schule, Kirche und den Vereinen sehr freundlich aufgenommen. Die Faschenacht mit den Traditionsfiguren und dem Bleckerkuss war ganz neu für mich, und nach dem eigenen Nähen zweier "Huddelbätze" durfte ich mich Buchenerin nennen, wie man mir sagte. Noch heute zieht es mich beim ersten "Kerl wach uff" zum "Umzuch uff die Stroß" am Gänsmarsch und am Rosenmontag. Nur beim "Huddelbätz hüpf" fallen die Sprünge inzwischen etwas weniger lebhaft aus.

Das kleine Städtle bietet mit verschiedenen Kindergärten, allen Schularten, Krankenhaus, Fachärzten, Kultur, VHS, diversen Vereinen, Supermarkt und Fachgeschäften sowie einem breiten Angebot an Arbeitsplätzen in den angesiedelten Firmen alles für ein angenehmes Leben. Die Natur mit viel frischer Luft ist auf kurzem Weg zu erreichen. Sehr schön sind der Hollersee und die Waldwege.

> Das fehlt in Buchen: Eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr; ein Kino; belebtere Innenstadt mit einem Lokal am Marktplatz.

> Mein Lieblingsplatz: Auf der Höhe beim Wartturm (mein erster Blick am Morgen) zu jeder Jahreszeit, auch unterm Sternenhimmel und an Silvester mit Blick auf die Stadt. Besonders schön ist der Rundblick in die Ferne von oben auf dem Turm.