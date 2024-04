> Name: Astrid Diehm

> Alter: 56

> Heimatort: Schongau am Lech

> Wohnort: Hollerbach (seit 2003 mit kurzer Unterbrechung)

> Beruf: Krankenschwester

> Mitglied in diesen Vereinen: Vorsitzende "Eine Welt e. V.", also dem Weltladen in Buchen, Kirchengemeinderätin, Ortschaftsrätin, TSV Hollerbach, Gemeinderätin

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen hat gerade die richtige Größe, den Einzelhandel in der Innenstadt, den Wochenmarkt. Ich mag zudem, dass sowohl die katholische Kirche als auch die Stadt Buchen den mir so wichtigen Gedanken des Fairen Handels unterstützen. Und ich freue mich, dass die Stadt zunehmend fahrradfreundlicher wird. Außerdem schätze ich die große Hilfsbereitschaft am Ort sehr.

> Das fehlt in Buchen: Mehr Leben in der Innenstadt, dass unser Einzelhandel weiter bestehen bleibt.

> Mein Lieblingsplatz: In der Innenstadt der wunderschöne, sehr idyllische Garten am Klösterle, die Felder und Wälder rund um Hollerbach und bei mir zu Hause in meinem Garten.