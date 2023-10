> Name: Andrea Mittelstaedt

> Alter: 60

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: geb. in Buchen, von 1981 bis 2000 in Nürnberg und Würzburg, seit 2000 wieder in Buchen

> Beruf: Kinderkrankenschwester, aktuell in der Tagespflege.

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen, Förderverein Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule, Odenwaldklub Buchen, in der evangelischen Kirche im Kirchengemeinderat und auch in der Ökumene aktiv

> Das mag ich besonders an Buchen: Hübsche Kleinstadt, schöne Umgebung, viele freundliche offene Menschen, mein gutes soziales Netz. Außerdem gefällt mir, dass Buchen offen ist für integrative Projekte wie z. B. die Tanzgruppe "X-ception" und das deutsch-türkische Freundschaftsfest.

> Das fehlt in Buchen: ein Kino, eine Musikkneipe, noch ein Café in der Innenstadt und ein Biergarten

> Mein Lieblingsplatz: mein Garten und mein Balkon, unterschiedliche Treffpunkte mit Freunden und die evangelische Christuskirche mit ihrem aktivem Gemeindeleben