> Name: Alexander Leix

> Alter: 48

> Heimatort: Waldhausen

> Wohnort: Waldhausen (schon immer)

> Beruf: Angestellter bei den Neckar-Odenwald-Kliniken

> Mitglied in diesen Vereinen: DLRG, Elferrat der FG "Klingemänner", Freiwillige Feuerwehr, Gesangverein "Liederkranz", Heimatverein "Waldhausen 2006", Sport- und Förderverein, Ortschaftsrat seit 2008, Ortsvorsteher seit 2019

> Das mag ich besonders an Buchen: gute ärztliche Versorgung, gute Einkaufsmöglichkeiten, die gute, harmonische und freundliche Dorfgemeinschaft in Waldhausen sowie die traditionellen Bräuche in Waldhausen (z. B. Fronleichnamsprozession, das "Kerren" der Ministranten)

> Das fehlt in Buchen: eigentlich fehlt mir in Buchen nichts. Aber die immer schlechter werdende fachärztliche Versorgung vor Ort bereitet mir Sorgen.

> Mein Lieblingsplatz: zuhause bei meiner Familie, am Dorfplatz zu den Vereinsfesten sowie die Stammtischbesuche im Gasthaus "Goldener Stern".