> Name: Alexander Kern

> Alter: 28

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Eubigheim (seit September 2023)

> Beruf: Staatlich anerkannter Erzieher

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine sehr lebenswerte Stadt. Sie hat alles, was man zum Leben braucht, sei es Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung oder um den Stress des Alltags in der Natur zu vergessen.

> Das fehlt in Buchen: Eine bessere ÖPNV-Anbindung und ein Kino.

> Mein Lieblingsplatz: Der Hollersee und zu Hause in meinem Garten.