> Name: Achim Reinhardt

> Alter: (seit heute) 55

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Hainstadt

> Beruf: Rentner

> Mitglied in diesen Vereinen: Lebenshilfe

> Das mag ich besonders an Buchen: An Buchen selbst mag ich das Mühltal und dass mein Opa ein Buchener war. Bei uns in Hainstadt mag ich besonders den Häuserbrunnen und Geocaching im Hainstadter Wald mit meinem Schwager.

> Das fehlt in Buchen: ein Fanshop des FC Bayern

> Mein Lieblingsplatz: Stefanies Yoga-Studio