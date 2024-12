Wie Schmerzmittel wirken

(dpa). Bei Schmerz werden Botenstoffe freigesetzt. Docken sie an den Nervenzellen an, wird der Schmerzimpuls an das Gehirn weitergegeben. Die Wirkstoffe einer Schmerztablette blockieren diese Andockstellen. "Das ist, als ob die Botenstoffe wie ein Auto ihren Parkplatz suchen und dieser schon besetzt ist", erklärt Ursula Funke, Vizepräsidentin der Bundesapothekerkammer.

Kann der Schmerzbotenstoff nicht andocken, bleibt auch der Schmerz weg. Egal, welcher. Denn die Tablette weiß natürlich nicht, ob sie nun gegen Zahnweh, Rückenschmerzen oder Kater-Kopfbrummen angehen muss.

Doch: Neben der erwünschten Wirkung gibt es immer auch Nebenwirkungen. So stören die Entzündungshemmer Ibuprofen und ASS zum Beispiel die Nierenfunktion und die Produktion von schützendem Magenschleim, sie erhöhen den Blutdruck und deaktivieren die Blutplättchen, zählt Michael Überall, Präsident der Deutschen Schmerzliga, auf. Paracetamol, das kein Entzündungshemmer ist, "macht all das nicht, hat aber ein potenziell giftiges Abbauprodukt, das in der Leber entsteht."