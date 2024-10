Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem vielerorts nebligen Start in den Tag zeigt sich in Hessen zum Wochenende der goldene Herbst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte für Freitag milde 15 bis 19 Grad vorher. Dazu bleibe es mit nur wenigen Wolken heiter und trocken. Auch in der Nacht zum Samstag soll es trocken bleiben. Gebietsweise bilden sich Nebelfelder und es kühlt auf 10 bis 6 Grad ab.

Sonne kommt heraus

Am Samstag zeigt sich dann die Sonne noch ein wenig mehr und der goldene Herbst macht seinem Namen alle Ehre. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen bis 14 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen dem DWD zufolge wenige Wolken auf und es kann gebietsweise neblig werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad.

Der Sonntag wird dann allerdings der Vorhersage zufolge wieder deutlich bewölkter und es kann mitunter regnen im Land. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 17 Grad, in Hochlagen um die 13 Grad.