Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen zeigt sich die Sonne zur Wochenmitte nur selten. Verbreitet bleibt es den ganzen Tag nebelig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchstwerten von 7 bis 10 Grad lockert es nur vereinzelt auf. Es bleibt trocken. In der Nacht zum Donnerstag breiten sich wieder Nebel und Hochnebel aus. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es verbreitet neblig. Nur in einigen Hochlagen kommt die Sonne raus. Im Tagesverlauf bleibt es meist neblig-trüb. Nur vereinzelt ist mit Auflockerungen zu rechnen. Bei schwachem bis mäßigen Wind kommt es zu Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es gebietsweise bewölkt und erneut teils nebelig. Es kühlt ab auf 5 bis 2 Grad. Vereinzelt kann es in Bodennähe frieren. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, bleibt es am Freitag überwiegend bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad.