Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird herbstlich grau. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einige Wolken. Bis in den späten Vormittag kann sich allerdings auch Nebel halten und nur zögerlich auflösen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18, in Hochlagen der Eifel bei 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch halten sich einige Wolken am Himmel, gebietsweise bildet sich dichter Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad, in Tallagen der Eifel bis 4 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt zäher Nebel ein Thema. Vor allem im Süden kann sich im Tagesverlauf stellenweise auch mal die Sonne zeigen. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad, in Hochlagen 11 Grad. In der Nacht zum Donnerstag treten viele Wolken und Nebel auf, es bleibt aber meist trocken, bei 7 bis 4 Grad.

Für Donnerstag sagt der DWD nach zäher Nebelauflösung oft heiteres Wetter voraus. Regnen dürfte es demnach nur selten. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.