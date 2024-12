Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auch in der kommenden Woche auf viele Wolken und Regen gefasst machen. Am Montag werde es stark bewölkt, zeitweise sei mit Sprühregen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen sieben und zwei Grad. In höchsten Lagen könne es bei Temperaturen um den Nullpunkt auch zu Schnee kommen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD weiterhin bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Bei Temperaturen zwischen plus drei und minus zwei Grad könnte es vor allem in höheren Lagen glatt werden. Der Dienstag startet erneut stark bewölkt, gegen Abend könne es jedoch vereinzelt zu Auflockerungen kommen. Meist bleibe es bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad trocken, nur vereinzelt werde Regen oder Schneegriesel erwartet.

Regen und Wolken halten sich auch in der Nacht auf Mittwoch. Bei Temperaturen zwischen null und minus vier Grad könnte es örtlich glatt werden. Der Mittwoch werde dann erneut stark bewölkt. Örtlich könne es erneut zu Regen oder Schneegriesel kommen. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und sechs Grad.