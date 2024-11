Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf windiges Herbstwetter einstellen. In Höhenlagen gebe es vereinzelt Böen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordosten seien einzelne Schauer zu erwarten. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, im Bergland um 4 Grad. In der Nacht zu Freitag sei örtlich Nebel und Glätte möglich, hieß es weiter.

Am Freitag wird das Wetter dem DWD zufolge zunächst bedeckt. Im Tagesverlauf komme es daraufhin gebietsweise zu Auflockerungen. Regen sei nicht zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. Das Wochenende wird laut Vorhersage niederschlagsfrei und freundlicher.