Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wechsel in die neue Woche müssen sich die Menschen in Hessen für trübes, kühles und nasses Herbstwetter wappnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet noch am Sonntag einen bedeckten Himmel, die Wolken sollen im Verlauf nur örtlich etwas auflockern. Vereinzelt rechnen die Experten auch mit Sprühregen.

Die Temperaturen sollen maximal zwischen sieben und zehn Grad liegen, gebietsweise herrscht laut DWD neblig-trübes Herbstwetter. Teils soll dies den ganzen Sonntag anhalten.

In der Nacht zum Montag wird sich laut Vorhersage wieder Nebel und Hochnebel bilden. Bei maximal sieben bis elf Grad werden dem DWD zufolge zum Mittag dichtere Wolken aufziehen. Regen soll einsetzen. Im Tagesverlauf breitet er sich über Hessen aus. Zwar sind am Abend vereinzelte Auflockerungen möglich, wie es heißt, allerdings bleibt es wohl auch in der Nacht zum Dienstag überwiegend stark bewölkt. Es soll verbreitet regnen.



Am Dienstag lassen Bewölkung und Niederschlag den Meteorologen zufolge nach, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Das nasse Wetter ziehe nach Südwesten ab, erklärt der DWD. Kühl bleibt es demnach wohl weiterhin: Maximal sieben bis neun Grad werden am Dienstag erreicht. In der Nacht zum Mittwoch soll es dann nur noch vereinzelt regnen.