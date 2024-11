Offenbach (dpa/lhe) - Ein grauer Himmel begleitet die Menschen in Hessen bis ins Wochenende hinein. Es bleibe heute stark bewölkt bis bedeckt bei höchstens 4 bis 8 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ab dem Mittag gebe es von Nordosten her außerdem zeitweise Regen oder Sprühregen.

Grau und etwas nass geht es laut DWD zunächst auch am Donnerstag weiter. Von Norden her höre aber zumindest der Regen ab dem späten Vormittag allmählich auf. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 7 bis 10 Grad.

Weitgehend ohne Regen kommen der Freitag und der Samstag aus, so die Vorhersage. Während es zwar überwiegend grau bleibe, seien auch etwas blauer Himmel und Sonnenschein möglich: Am Freitag soll es im Tagesverlauf bei höchstens 7 bis 10 Grad einzelne Auflockerungen geben. Für Samstag rechnen die Meteorologen bei maximal 6 bis 9 Grad sogar gebietsweise mit etwas Sonnenschein.