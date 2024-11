Weinheim. (pol/msc) Am Sonntagnachmittag brannte es in einem Weinheimer Stellwerk. Das hatte eine knapp halbstündige Einstellung des Bahnverkehrs zur Folge, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde beim Feuer aber niemand. Gegen 15.40 Uhr wurden die Beamten über der Brand am Stellwerk informiert. Offenbar wurde von Unbekannten im ersten Stock des Gebäudes ein Papieraktenstapel entzündet, der zum Feuer geführt hat.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Zudem wurde der Bahnverkehr am Bahnhof in Weinheim von 16.10 bis 16.34 Uhr in beide Richtungen eingestellt. Das hatte Auswirkungen auf insgesamt 15 Züge. Die gesamte Verspätungszeit beträgt nach Informationen der Beamten 193 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, können sich unter der Rufnummer 07217120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de melden.