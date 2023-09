Warschau ist bekannt für seine vegane Restaurantszene, die weltweit zu den Top 10 gehört. Daneben werden in den Restaurants natürlich Klassiker wie Piroggen (gefüllte Teigtaschen) oder Zurek, eine saure Mehlsuppe auf Basis einer Sauerteigbrühe, serviert.



Ibis Warsaw Old Town: Am nördlichen Rand der Altstadt gelegenes Hotel mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. DZ ab 54 Euro; www.ibis.com

Warschau ist via Berlin bequem mit dem Zug zu erreichen; alternativ bietet LOT Polish Airlines von vielen europäischen Flughäfen Direktflüge zum Chopin-Flughafen in Warschau ab 100 Euro an.

Ibis Styles Warsaw Centrum: Das Drei-Sterne-Haus liegt am Weichsel-Ufer unweit des Lazienki Parks und des Nationalstadiums. DZ ab 69 Euro; www.ibis.com.

60-minütige Touren inklusive Tasting kosten 55 Zloty (ca. 12,30 Euro); www.muzeumpolskiejwodki.pl/en



Zahlungsmittel in Polen ist der Polnische Zloty. Ein Zloty entspricht etwa 0,22 Euro; ein Euro sind 4,48 Zloty.



Polnisches Wodka-Museum: