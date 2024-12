Walldorf. (pol/toni) Auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Heidelberg kam es am Freitag gegen 11 Uhr zu einem Auffahrunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Auf Höhe Walldorf bremste ein 47-jähriger Audi-Fahrer auf der linken Spur verkehrsbedingt ab. Bei den zwei folgenden Autos kam es aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringen Abstands zum Auffahrunfall. Die Autos wurden dadurch auf den vorfahrenden Audi geschoben. Der sich in der Mitte befindende Peugeot prallte nach der Kollision gegen die Mittelleitplanke.

Der hintere Suzuki kam aus der Spur und so auf den rechten Fahrstreifen, wo er gegen einen Lastwagen krachte. Die 69-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei beträgt der Gesamtschaden 70.000 Euro. Die Verkehrsdienstaußenstelle übernimmt weitere Ermittlungen.