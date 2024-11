Kelkheim (dpa/lhe) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will in den Bundestag: Bei einer Wahlkreisdelegiertenkonferenz ihrer Partei heute (10.00 Uhr) in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis will sie sich als Kandidatin nominieren lassen. Die hessische Landesliste der SPD für die Bundestagswahl soll bei einer Landesvertreterversammlung am 21. Dezember in Gießen-Allendorf erstellt werden. Für die vorgezogene Bundestagswahl ist als Termin der 23. Februar 2025 vorgesehen.

"Wir hoffen, dass sie einen vorderen Platz bekommt", hieß es kürzlich in Faesers SPD-Unterbezirk Main-Taunus. Die 54-jährige Bundesinnenministerin hat derzeit kein Bundestagsmandat. Die SPD leidet unter niedrigen Umfragewerten - es gilt als unsicher, dass Faeser nach der Bundestagswahl ihr Ministeramt behält.

Wahlschlappe 2023 in Hessen

Die Juristin lebt mit ihrer Familie in Schwalbach am Taunus. Lange Jahre war Faeser Abgeordnete des hessischen Parlaments in Wiesbaden. Bei der Landtagswahl im Oktober 2023 fuhr sie als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen ein desaströses Wahlergebnis ein - und blieb Bundesinnenministerin, statt wie angestrebt Ministerpräsidentin ihres Heimatlandes zu werden. Regierungschef von Hessen ist nun Boris Rhein von der CDU. Er regiert mit der SPD.