Vulkanisch monumental

Infos:

Anreise: Direktflug mit Condor ab Frankfurt nach Santa Cruz de la Palma.

Unterkunft: Hacienda de Abajo in Tazacorte. Das außergewöhnliche Hotel inmitten üppiger Vegetation und duftender Gärten, einst eine Zuckerrohr-Hacienda, ist voller Kunstgegenstände und Möbel aus Europa und Asien aus vergangenen Epochen. Eigenes Restaurant mit hervorragender Küche. Außenpool vorhanden, zum Strand sind es wenige Minuten zu Fuß. DZ ab 135 Euro; www.hotelhaciendadeabajo.com/de.

Essen: Restaurante Chipi-Chipi: Das urigste Grill- und Gartenlokal der Insel liegt oberhalb der Inselhauptstadt und bietet die köstlichsten kanarischen Klassiker an; www.chipichipi.es

Ausflugstipps: Isla Bonita Tours bietet geführte Wanderungen in der Caldera de Taburiente auf Deutsch an; www.islabonitatours.com

Sternegucken: www.starsislandlapalma.es/de

Weitere Infos: www.visitlapalma.es/de