Kißlegg (dpa/lsw) - Die Vorfreude steigt: Viele Zünfte in Baden-Württemberg läuten heute um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit ein - auch wenn die schwäbisch-alemannische "Fasnet" offiziell erst in einigen Wochen am Dreikönigstag beginnt. Im oberschwäbischen Kißlegg (Landkreis Ravensburg) zum Beispiel steht das Gießen des kleinen Narrenbaums an. In Bad Waldsee klingelt jedes Jahr pünktlich um 11.11 Uhr der Narrenwecker.

Auch in vielen anderen Regionen nutzen die Zünfte und Vereine nach Angaben der Fastnachtsverbände den Tag für kleine Rituale oder interne Veranstaltungen. In Karlsruhe etwa steht der traditionelle Rathaussturm an. In Konstanz darf der "Konstanzer Blätz" aus dem Kerker befreit und vom Rat der Stadt begnadigt werden, damit er bis Aschermittwoch wieder Schabernack treiben kann.

Der Start der "fünften Jahreszeit" am 11.11. um 11.11 Uhr hat seine Wurzeln im rheinischen Karneval. Auch im Südwesten feiern ein paar Zünfte den Tag mit kleineren Ritualen. Eines bleibt in der alemannischen Fastnacht aber tabu: Das Häs, also die Verkleidung, darf vor dem 6. Januar auf der Straße nicht zu sehen sein.