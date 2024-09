Neuhofen (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Kleinkind schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntag mit. Demnach war der dreijährige Junge am Samstagabend in Neuhofen plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Fahrrad erfasst worden. Die Radfahrerin entfernte sich den Ermittlern zufolge unerlaubt vom Unfallort. Der Junge

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote