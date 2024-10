Speyer (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Speyer sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Ausfahrt der Bundesstraße 9, wie die Polizei mitteilte. Er sei in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert. Der mutmaßliche Verursacher sowie die fünf Insassen

