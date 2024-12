Mainz (dpa/lrs) - Die neue Nordbrücke am Autobahnkreuz Mainz-Süd ist für den Verkehr freigegeben worden. Zuvor waren in der Nacht auf Sonntag noch Markierungsarbeiten ausgeführt worden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Nordbrücke ist Teil der A60, auf ihr werden die Autos nun in Fahrtrichtung Bingen unterwegs sein.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am Autobahnkreuz A60/A63 allerdings noch nicht. Aktuell würden unter anderem noch Arbeiten an den Schutzeinrichtungen sowie Entwässerungs- und Erdarbeiten ausgeführt. Dafür werde über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten eine Inselbaustelle eingerichtet, die jeweils außen liegenden Fahrstreifen seien dann noch befahrbar. Vollständig abgeschlossen sollen die Bauarbeiten dann im Frühjahr 2025 sein.

Der Baubeginn für die Sanierung des Autobahnkreuzes war bereits im Juni 2017, zunächst war die Südbrücke erneuert worden. Im weiteren Verlauf der A60 soll dann die Erneuerung des Abschnitts zwischen den Anschlussstellen Ingelheim West und dem Autobahndreieck Nahetal in Angriff genommen werden. Die Autobahn GmbH rechnet mit einer Bauzeit von knapp einem Jahr.