Günzburg (dpa/lby) - Bei einem privaten Krankentransport hat sich ein junger Vater in Schwaben gleich mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Der 27-Jährige war am Mittwoch in Günzburg ohne Kennzeichen und mit aggressiver Fahrweise unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beamte konnten den Mann dann in der Nähe des örtlichen Krankenhauses antreffen. Er gab an, seine verletzte Tochter in die Klinik gefahren zu haben.

Einen Führerschein hatte er laut Polizei nicht und ein Drogenvortest verlief positiv. Da es sich bei der Verletzung der siebenjährigen Tochter nur um eine Verstauchung und nicht um eine lebensbedrohliche Verletzung handelte, erwarten den Fahrer nun mehrere Anzeigen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.