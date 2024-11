Bingen (dpa/lrs) - Es ist ein Anfang: In Rheinhessen wird ein erster 18 Kilometer langer Abschnitt der Pendler-Radroute zwischen Bingen und Mainz freigegeben. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) wird das an diesem Freitag (15.15 Uhr) in Bingen-Gaulsheim tun. Die Strecke Bingen-Mainz ist das Pilotprojekt für sieben im Land vorgesehene Pendler-Radrouten.

Die weiteren angedachten Korridore sind am Oberrhein zwischen Karlsruhe in Baden-Württemberg beziehungsweise dem rheinland-pfälzischen Wörth und Worms, von Konz über Trier nach Schweich, von Neustadt an der Weinstraße nach Landau, von Koblenz nach Norden bis zur Grenze nach Nordrhein-Westfalen, von Koblenz nach Süden bis nach Boppard sowie von Kaiserslautern bis nach Landstuhl.