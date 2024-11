Solms/Wiesbaden (dpa/lhe) - Schneefall, überfrierende Nässe, Reifglätte - für Autofahrer, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer bringt die kalte Jahreszeit manche Unfallgefahren mit sich. An diesem Mittwoch (9.30 Uhr) informiert die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil in Solms im Lahn-Dill-Kreis über ihre Winterdienst-Vorbereitungen und läutet damit die diesjährige Saison ein. Dazu werden auch Hessens Verkehrsstaatssekretär Umut Sönmez (SPD) und die Vizepräsidentin von Hessen Mobil, Kathrin Brückner, erwartet.

Die fast 1.000 Winterdienstbeschäftigten des Verkehrsdienstleisters in 46 Straßenmeistereien halten rund 15.200 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in den Wintermonaten frei von Eis und Schnee. Dafür verwenden sie in einem durchschnittlichen Winter rund 80 000 bis 90 000 Tonnen Streusalz. Die entsprechenden Mengen müssen fachgerecht gelagert werden - in Salzlagerhallen, Silos und auf den Höfen von Straßenmeistereien.