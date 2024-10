Jünkerath (dpa) - Mit einer Betrugsmasche haben Unbekannte einen hohen Geldbetrag von einer Frau in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Jünkerath erbeutet. Auf Aufforderung von angeblichen Polizeibeamten habe die Frau einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro vor ihr Haus (Landkreis Vulkaneifel) gelegt, teilte die Polizei mit. Geld und Schmuck seien am Mittwoch von bislang unbekannten Tätern "abgeholt" worden.

Demnach erhielt die Frau in der Ortslage Jünkerath mehrere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Ihr sei erzählt worden, dass zwei Einbrecher in der Nähe ihres Wohnorts festgenommen worden sowie weitere Täter auf der Flucht seien. Um die Wertgegenstände der Frau zu sichern, solle sie diese vor dem Haus deponieren, damit die angeblichen Polizisten diese verwahren und später wieder an sie aushändigen könnten.

Nach Angaben der Polizei geben sich bei dieser aktuellen Betrugsmasche Täter am Telefon unter anderem als Polizeibeamte aus und täuschen Unglücksfälle von Verwandten oder andere Ereignisse vor. "Die haben eine recht geschickte Gesprächsführung", sagte ein Polizeisprecher. So fände sich bei Senioren etwa leichter jemand, der leichtgläubig sei und im Schock dann so handele wie von den Betrügern gefordert. Laut Polizei sollen Betroffene im Zweifelsfall Telefonate beenden und sich bei der örtlichen Polizeidienststelle über die Echtheit des Anrufes erkundigen sowie einen möglichen Betrugsversuch anzeigen.