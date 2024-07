Veranstaltungen der Reihe

"Konzerte am Neckar": Mit "Melody, Rhythm and Tab" organisierte Angela Mahmoud das erste Konzert in dem mittlerweile geschlossenen Lokal "Aubergine" in Kleingemünd mit dem Schlagzeuger Alain Blairman, dem Saxofonisten Olaf Schönborn und dem Stepptänzer Kurt Albert : "Bis heute unvergessen", so Mahmoud.

Weitere Veranstaltungsorte, die nach und nach dazu kamen, sind seit 2016 das Einrichtungshaus "Bett & Couch" in Heidelberg-Handschuhsheim ("Echte Wohnzimmerkonzerte", so Angela Mahmoud), vom 2018 bis 2023 der "Rosenkeller" in Ziegelhausen, der mit den regelmäßigen "Monday-Music"-Reihen zum Stammlokal wurde, dann außerhalb von Heidelberg auch eine Zeit lang der Bonsai-Garten in Neckargemünd.

Bis heute gibt es auch den "Open-Air-Park" an der Alten Hühnerfautei sowie den Laden "TonArt"-Musikalien in Kooperation mit Ralf Sutter von Musikschule und TonArt in Schönau. Drei Jahre lang wurde der Campingplatz in Neckargemünd genutzt, seit 2019 dann der Schlosshof in Hirschhorn sowie in Heidelberg das "Capri" in Ziegelhausen, die Galerie "SOmini" in Neuenheim und die Himmelswiese im Pfaffengrund.