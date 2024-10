Esslingen am Neckar (dpa) - Der Fahrer des Autos, das eine Mutter und ihre zwei kleinen Söhne erfasst und getötet hat, schweigt. Nach Auskunft der Polizei will sich der Mann bisher nicht zum Geschehen äußern. "Er macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch", sagte eine Polizeisprecherin. Der 54 Jahre alte Fahrer war am Dienstagnachmittag in Esslingen bei Stuttgart mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte auf dem Gehweg die 39 Jahre alte Frau und ihre Söhne im Alter von drei und sechs Jahren erfasst. Sie starben noch an der Unfallstelle.

